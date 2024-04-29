Manisa’da erkek dehşeti… Eşini tüfekle öldürüp intihar etti!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki şahıs, karısını tüfekle öldürüp intihar etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 08:12
Manisa’da erkek dehşeti… Eşini tüfekle öldürüp intihar etti!
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak Numara 48’te meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurdu. 

Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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