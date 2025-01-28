Jandarmadan Kırklareli'nde operasyon: 40 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17-23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzensiz göçün önlenmesi için yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 40 düzensiz göçmen, bir araç ve bir organizatör yakalandı.
Yakalanan organizatör, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 40 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yurttaşların huzur ve güvenliği için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Etiketler: #Jandarma #Kırklareli
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