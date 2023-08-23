23 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda alevlerle mücadele edilen Çanakkale için sıcaklık ve rüzgar uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Son yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale’de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında, “Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.
BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN
Yangınla mücadele edilen Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı yapıldı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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