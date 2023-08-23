23 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:27

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:27

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Son yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale’de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, “Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN

Yangınla mücadele edilen Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı yapıldı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık