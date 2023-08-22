Meteoroloji'den kritik uyarı... Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:34

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.

YAŞLILAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Hava sıcaklığı Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı kaydedildi. Özellikle sahil kesimlerinde yüksek nem ile hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı öngörülüyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.