Meteoroloji'den kritik uyarı... Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak!

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece civarında artması beklenen Antalya için uyarıda bulundu. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması yönünde çağrı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:30
Meteoroloji'den kritik uyarı... Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak!
Abone Ol google-news

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.

YAŞLILAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Hava sıcaklığı Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı kaydedildi. Özellikle sahil kesimlerinde yüksek nem ile hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı öngörülüyor. 

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.


Antalya Çocuk en sıcak hava meteoroloji sıcak sıcak hava yaşlı

İlgili Haberler

Sıcak hava saldırganlığı artırıyor: Adli psikiyatrist uyardı

Sıcak hava saldırganlığı artırıyor: Adli psikiyatrist uyardı
Türkiye'nin en sıcak ilçesinde sokaklar boşaldı

Türkiye'nin en sıcak ilçesinde sokaklar boşaldı
Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu... Kahramanmaraş'ta taş üzerinde yumurta pişirdi!

Hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu... Kahramanmaraş'ta taş üzerinde yumurta pişirdi!

En Çok Okunan Haberler