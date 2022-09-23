23 Eylül 2022 yol durumu: Trafik durumu, kapalı yollar...

23 Eylül 2022 Cuma, 09:49

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Malatya-Akçadağ-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin kesimi) 47-65. kilometrelerindeki 11 tünelde temizlik çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.