Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.
Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-27 ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Malatya-Darende yolunun 36-37. kilometrelerindeki (Muratlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kaş-Elmalı yolunun 6. kilometresindeki Felen Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Afişler teker teker toplatılıyor
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi