Haftanın ilk iş gününde yol durumu: Karayollarında ve trafikte son durum

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:18

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27 ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 4-7. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Darende yolunun 36-37. kilometrelerindeki (Muratlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 6. kilometresindeki Felen Köprüsü'nde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.