23 kişinin yaralandığı kaza soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:55

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:55

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kiriş Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, 15 çocuk, 2 eğitmen ve 9 velinin bulunduğu özel bir firmaya ait Ahmet Ali Durgun'un (67) kullandığı 32 AEC 039 plakalı midibüs ile M.C. idaresindeki iş makinesi çarpıştı.

Kazada 15'i çocuk, 23 kişi yaralanırken, midibüste bulunan velilerle şoför Durgun arasında kavga çıktı. Bölgede çalışma yapan ASAT ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. 23 yaralı ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi ve ilçe merkezinde bulunan özel hastaneye götürüldü.

"DARP EDİLDİM" DİYEREK ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU!

Yaralı çocuklardan 2'sinde köprücük kemiği ve ön kol kırığı, 1'inde de diz kapağı kırığı tespit edildi. Yaralıların tamamı hastanedeki müdahalelerin ardından taburcu edildi. Midibüs şoförü Ahmet Ali Durgun kazanın ardından darbedildiğini belirterek, şikâyetçi oldu.

Hastanedeki muayenesi sonrası gözaltına alınan Ahmet Ali Durgun, çıkarıldığı mahkemede 'taksirle yaralama' suçu kapsamında tutuklandı.