23 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:42

SAKARYA ilinde 23 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AKASYA SK., ANADOLU OTOYOLU, AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, BAYIR 1 SK., BAYIR SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEK SK., ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGIN 1, GONCA SK., GÜL CD., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HAYAT, HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NESE, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAKARYA CD., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOĞUKSU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/13, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET 14, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KARASU KAYNARCA YOLU, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/14, Uavtede Yok, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 421. SK., BAYRAKLI SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KİRİŞHANE CD., METİN SK., SANAYİİ CD., SERAP SK., TARANCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 550. SK., 553. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 561., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DİLBER SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KEMER SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 342. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MEHMET ALTINIŞIK CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., 957., AKSEKİ SK., ANKARA CD., ASAGI, ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, KULFALLAR mahallelerinde 3803., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY mahallelerinde 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, MKS, ORTA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1522, 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 218, 222 SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., BİRLİK SK., D-100 YANYOL, KAR, ONUR SK., PARS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCİLER mahallelerinde DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖMEÇ SK., KANCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., BADEM SK., KUDÜS, PARLAK SK., POYRAZ SK., YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOGLU, TEKEOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1525 NOLU, 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SAİT FAİK SK., SARAY BOSNA CD., TOR SK., YAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1294 SK., 2006 SK., 2010 SK., 2011 SK., 2013 SK., 2015, 2019 SK., 2020, 2021, 2044, 2045 SK., 2047 SK., 2050 SK., 2055 SK., 2056, 2060 SK., 2066 SK., 2070 SK., 2106 SK., 2109 SK., 3010, 3016, 3016 SK., 3017 SK., 3023 SK., 3024 SK., 3025 SK., 3026 SK., 3028 SK., 3036 SK., 3040, 3040 SK., 3042 SK., 3051 SK., 3055, 3055 SK., 3061 SK., 3065 SK., 3067 SK., ALEV SK., BAHAR, CER SK., DAL SK., DOGAN SK., FATİH CD., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HOCA AHMET YESEVI, KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., NUR SK., SET ARKASI SK., SEVGI, TEPEKÖY SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2028 SK., 2030 SK., 2036 SK., 2044 SK., 2048 SK., 2052 SK., 2058 SK., 2065, 2065 SK., 2067 SK., 2090 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TASLIK, TEPEKUM, YENI, YENİ mahallelerinde 1192. SK., 2007 SK., 2015 SK., 2017 SK., 2020 SK., 2024 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2036, 2040 SK., 2042 SK., 2049, 2049 SK., 2053 SK., 2054 SK., 2056 SK., 2060, 2061, 2061 SK., 2064 SK., 2068 SK., 2071 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2108, 3003 SK., 3004 SK., 3013 SK., 3015, 3015 SK., 3034 SK., 3038, 3039 SK., 3042, 3043 SK., 3045 SK., 3051, 3053 SK., 3061, 3063, 3063 SK., 3067, ALEV, BAHAR SK., GÜNEŞ SK., HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz144, KARASU YOLU CD., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., LALE SK., NEHIR, PARK İÇİ YOLU, SELVİ SK., SEMA SK., SET ARKASI, SEVGİ SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 17. CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 99 NOLU SK., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELLER, SARICALAR mahallelerinde 15 NOLU CD., 84 NOLU, 86 NOLU, 86 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 16 NOLU, 16 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU CD., BELEDIYE, BELEDİYE CD., ÇAYKIŞLA CD., NEHİR CD., PİRAHMETLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SALIHIYE, SALİHİYE, YENI mahallelerinde 2059, 24006, 24096, 24161, 5059, 5077, 6002. SK., 6022. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ SK., ADA, AKAN SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ANKARA, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATASOY, ATASOY SK., AYDIN SK., BULUT, CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS, DERVIS SK., DERVİŞ SK., EROL, EROL SK., FABRİKA SK., GENÇ SK., GÜNES, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KANSU, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE_1, MEŞE SK., NILÜFER, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SALIHIYE, SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5086, 5089 SK., 6001, 6002, 6002 SK., 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6012, 6013, 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6024, 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061, 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081, 6081 SK., ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH, FETIH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.