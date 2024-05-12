23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince 2 farklı iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:47
23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.Ü. ve M.A. isimli 2 farklı şahsa ait işyerlerinde adli arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri toplam 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahipleri A.Ü. ve M.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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