Jandarmadan Muğla'da 'kaçak kazı' baskını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde izinsiz kazı yapmak suçlaması ile aranan 1 kişi yakalanırken Milas’ta kaçak kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:49
Jandarmadan Muğla'da 'kaçak kazı' baskını
Abone Ol google-news

Hakkında “Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme” suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.G.’nin (33) yerini tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şahsı yakaladı.

S.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Milas Karacahisar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında A.E.(42) ve S.A.(53) İ.A.(45) ve S.K.(63) isimli şahısların sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1 adet görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet manyetik dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet laptop ele geçirilerek rızaen muhafaza altına alındı.


muğla haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

İstanbul’da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri

Ev almak isteyenler dikkat! İşte banka banka konut kredisi faizleri
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Dizi piyasasında ekonomik kriz etkisi: Yazlık diziler rafa kalkıyor

Dizi piyasasında ekonomik kriz etkisi: Yazlık diziler rafa kalkıyor
Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Ayşe Ateş, Özgür Özel’le görüştü: ‘Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz’

Ayşe Ateş, Özgür Özel’le görüştü: ‘Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz’