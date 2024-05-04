Jandarma uyuşturucu ile kurusıkı tabanca yakaladı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile birlikte kurusıkı tabanca ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:15
Jandarma uyuşturucu ile kurusıkı tabanca yakaladı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde ikamet eden O.K. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri ev ve iş yerinde kullanıp sattığı yönünde bilgi aldı.

Ardından harekete geçen ekipler şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.


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