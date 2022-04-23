23 Nisan çoşkusu Cumhuriyet sayfalarında
Gazetemiz, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, sayfalarının bir bölümünü çocuklara verdi. Türkiye’nin pek çok yerinden çocuklar, kendi sayfaları için resimler, şiirler, makaleler gönderdi.
Çocukların Atatürk’e duydukları saf sevgiyi, minneti dile getirdikleri şiirler ve makaleler, 23 Nisan çoşkusuyla çizdikleri resimler, gazetemizin sayfalarını renklendirdi, güzelleştirdi.
Öncelikle bu çok kıymetli eserleri hazırlayan çocuklara sonra da bu ürünlere ulaşmamız için destek olan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve emekli öğretmen Mustafa Gümüştaş’a teşekkür ederiz. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun.
ZORLUKLARAKARŞISAVAŞACAĞIZ
Kar, toprak, su demeden
Ayakta tuttular bu vatanı
Emanet ettiler bize vatanı
Yeni nesillere emanet edeceğiz.
Zorluklara karşı savaşacağız
Atalarımıza örnek yılmayacağız
Kalbimizde dalgalanan bayrağımızı
Daima kutlayacağız 23 Nisanımızı.
Zümra Beril Şahin TBMM İlkokulu, Kocaeli
MİLLİMÜCADELEBİZİM
23 Nisan 1920’de
Halkımız sevinçli
Milli Mücadele bizim
TBMM açıldı
Artık hepimiz özgürdük
Mavi gözlüm, sarı saçlım
Liderimiz Atatürk.
Çocuklara sundu bayram.
Bertuğ Karaman TBMM İlkokulu, Kocaeli
ATAM KURTARMIŞ VATANI
Bugün çocuların bayramı
Atam kurtarmış vatanı
Tüm Ülke vatandaşları
Kutluyor bu bayramı.
Atatürk düşmanı kovmuş
Atatürk TBMM’yi kurmuş
Çocuklara bayram vermiş
Dünya çocukları çok sevinmiş.
El ele verelim
Yurdumuzu sevelim
Bu güzel ülke bizim
Kimseye vermeyelim.
Alp Ilgaz Pirimoğlu TBMM İlkokulu-Kocaeli
23 NİSAN ÇİÇEKLERİYİZ
Biz çocuklar 23 Nisan çiçekleriyiz. İlkbaharda açan, Anadolu’ya irfan saçan kardelenler, dünyaya adını duyuran Filenin Sultanları, uzay istasyonlarında görev alan papatyalar, aşı umuduyla yolu gözlenen Özlem’leriz. Atatürk, bu güzel bayramı bugünün çocukları olan biz çiçeklere armağan etmiştir.
23 Nisan, özgürlük, bağımsızlık, meşalesinin ışık saçtığı bir gündür. Atatürk TBMM’yi açmakla ulusal egemenliğe giden yolu açmıştır.
Biz 23 Nisan çiçekleri, Atamızın izinde eğitim alarak dünya çocuklarıyla kardeşçe, barış içinde yaşamanın yolunun bilimden, çalışmaktan, üretimden, adaletten, doğruluktan geçtiğini unutmayacağız. Biz 23 Nisan çiçekleriyiz. Çevremize neşe saçar gonca gibi açar, kelebek gibi nazikçe uçarız.
Her 23 Nisan’da renk renk çiçekler gibi dizilip el ele tutuşarak dünya çocuklarıyla barışı simgeleyen oyunlarımızı sergileriz.
Atatürk, 23 Nisan’da açtığı TBMM’yle yurdumuzu işgal güçlerinden kurtarıp eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde ilerlememizi sağlamış, üretime önem vererek her türlü örnek fabrikaları kurup ülkemizi demir ağlarla örmüş. Biz 23 Nisan çiçeklerine güvenerek bu güzel günü bize bayram olarak armağan etmiş.
Bizler ülkemizi yönetecek yaşa gelince barış içinde üretimi, sanatı, bilimi, teknolojiyi en iyi şekilde uygulayıp medeni ülkeler seviyesinde tutacağız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilelebet yaşatıp kutlayacağız. Atamıza minnettarız. Yaşasın 23 Nisan.
Zeynep Duru Ekinci FMV Vakfı Işık Okulları, İstanbul
TÜRKİYE 23 NİSAN DEMEK
Biz severiz her şeyi,
Bunlar halkın fikirleri,
Demokrasili bir ülkedeyiz
Bayramımız var neşeliyiz.
Türkiye 23 Nisan demek
Cumhuriyet demokrasi demek
Herkes uysun bu kurala
Bu gün bayram yapar millet
Fikirlerimiz değerlendirilir
Çocuklara söz verilir
Sorunlar göz önüne serilir.
23 Nisan’da okullar şenlenir
Elif Asya Karaca TBMM İlkokulu, Kocaeli
‘ATATÜRK’Ü ANLAMAK’
23 Nisan günü Atatürk, Ankara’da TBMM’yi açıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak yurdumuzu işgalden kurtarıp Cumhuriyeti kurmuş. Bu güzel unutulmaz günü Türk çocuklarına armağan etmiş. Bizde bu tek çocuk bayramını dünya çocuklarıyla birlikte kutluyoruz.
23 Nisan’a nasıl gelindi? Bunu biraz öğrenebilenler Atatürk’ün dehasını anlayabilirler.
Asırlarca üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, bilimsel gelişmeleri takip etmeyip teknolojik gelişmelerden uzak kalınca zayıflamış, toprak kaybetmiş ve I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyi kabul ederek çıkınca bağımsızlığını kaybetmeye, işgal edilmeye başlamış.
Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a çağrılmıştır. Trenden inince Sarayburnu açıklarında işgal güçleri donanmasını görüp yaverine “Geldikleri gibi giderler” der. Atatürk ve 23 Nisan’a giden yolu iyi anlamak için 6 AY kitabını özümseyerek okumak gerek.
Evet 23 Nisan Atatürk’ün armağanı. Başka ülkelerde de heykelini yapmışlar. Fikirleri, yaptıkları örnek alınmış. UNESCO, doğumunun yüzüncü yılı olan 1981’i “Atatürk Yılı” ilan etmiştir. Yazdırdığı Kozmoğrafya kitabını okuyan Dr. Vilkins, Ay’daki bir kratere Atatürk adını vermiş. Başöğretmen sıfatı verilen dünyada tek lider. Kurtuluş Savaşı’na katılan birçok kadın kahramana rütbe vermiş. “İstikbal Göklerdedir” demiş. Fabrikalar kurdurup parasını tarım ürünlerimizle ödemiş. Örnek çiftlikler kurdurarak ülke kalkınmasını sağlamış. Yaptığı antlaşmaların önemi 100 yıl sonra anlaşılıyor.
Atatürk’ü anlarsak 23 Nisan’ı daha iyi anlarız. Ulusal egemenliğimize daha sıkı bağlanıp sahip çıkarız. Bugünün küçükleri olan bizler yarının yöneticileri olunca Atatürk’ün izinde gideceğimize söz veriyoruz.
Yaşasın 23 Nisan. Şenlensin her yan. Kutlansın bu güzel bayram.
Eren Gümüştaş
Bil Net Koleji, Kocaeli
BAYRAMLARIN EN GÜZELİ
Coşkumuzdur, sevincimizdir 23 Nisan
Atamızdan armağan bu bayram.
Sevinin çocuklar geldi 23 Nisan
Gündüz herkes neşeli
Şarkılar ses vermeli
Bayramların en güzeli
Yaşasın 23 Nisan.
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram en güzel bayram,
Eğlence var, şenlik var.
Neşelidir çocuklar 23 Nisan.
Zeynep Derin Tunalı
TBMM İlkokulu, Kocaeli
MÜCADELE ETTİ BİR MİLLET
“Ya İstiklal ya ölüm” diye
Mücadele etti bir millet,
İşgalcilere boyun eğmedi,
İlan edildi Cumhuriyet.
23 Nisan 1920 günüydü,
TBMM açıldı
Tüm dünyaya duyuruldu
Kurtuluş Savaşı’yla vatan kurtuldu.
Hatice Huma Kazan
TBMM, İlkokulu, Kocaeli
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı