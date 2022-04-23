23 Nisan çoşkusu Cumhuriyet sayfalarında

23 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Çocukların Atatürk’e duydukları saf sevgiyi, minneti dile getirdikleri şiirler ve makaleler, 23 Nisan çoşkusuyla çizdikleri resimler, gazetemizin sayfalarını renklendirdi, güzelleştirdi.

Öncelikle bu çok kıymetli eserleri hazırlayan çocuklara sonra da bu ürünlere ulaşmamız için destek olan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ve emekli öğretmen Mustafa Gümüştaş’a teşekkür ederiz. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun.

ZORLUKLARAKARŞISAVAŞACAĞIZ

Kar, toprak, su demeden

Ayakta tuttular bu vatanı

Emanet ettiler bize vatanı

Yeni nesillere emanet edeceğiz.

Zorluklara karşı savaşacağız

Atalarımıza örnek yılmayacağız

Kalbimizde dalgalanan bayrağımızı

Daima kutlayacağız 23 Nisanımızı.

Zümra Beril Şahin TBMM İlkokulu, Kocaeli

MİLLİMÜCADELEBİZİM

23 Nisan 1920’de

Halkımız sevinçli

Milli Mücadele bizim

TBMM açıldı

Artık hepimiz özgürdük

Mavi gözlüm, sarı saçlım

Liderimiz Atatürk.

Çocuklara sundu bayram.

Bertuğ Karaman TBMM İlkokulu, Kocaeli

ATAM KURTARMIŞ VATANI

Bugün çocuların bayramı

Atam kurtarmış vatanı

Tüm Ülke vatandaşları

Kutluyor bu bayramı.

Atatürk düşmanı kovmuş

Atatürk TBMM’yi kurmuş

Çocuklara bayram vermiş

Dünya çocukları çok sevinmiş.

El ele verelim

Yurdumuzu sevelim

Bu güzel ülke bizim

Kimseye vermeyelim.

Alp Ilgaz Pirimoğlu TBMM İlkokulu-Kocaeli

23 NİSAN ÇİÇEKLERİYİZ

Biz çocuklar 23 Nisan çiçekleriyiz. İlkbaharda açan, Anadolu’ya irfan saçan kardelenler, dünyaya adını duyuran Filenin Sultanları, uzay istasyonlarında görev alan papatyalar, aşı umuduyla yolu gözlenen Özlem’leriz. Atatürk, bu güzel bayramı bugünün çocukları olan biz çiçeklere armağan etmiştir.

23 Nisan, özgürlük, bağımsızlık, meşalesinin ışık saçtığı bir gündür. Atatürk TBMM’yi açmakla ulusal egemenliğe giden yolu açmıştır.

Biz 23 Nisan çiçekleri, Atamızın izinde eğitim alarak dünya çocuklarıyla kardeşçe, barış içinde yaşamanın yolunun bilimden, çalışmaktan, üretimden, adaletten, doğruluktan geçtiğini unutmayacağız. Biz 23 Nisan çiçekleriyiz. Çevremize neşe saçar gonca gibi açar, kelebek gibi nazikçe uçarız.

Her 23 Nisan’da renk renk çiçekler gibi dizilip el ele tutuşarak dünya çocuklarıyla barışı simgeleyen oyunlarımızı sergileriz.

Atatürk, 23 Nisan’da açtığı TBMM’yle yurdumuzu işgal güçlerinden kurtarıp eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde ilerlememizi sağlamış, üretime önem vererek her türlü örnek fabrikaları kurup ülkemizi demir ağlarla örmüş. Biz 23 Nisan çiçeklerine güvenerek bu güzel günü bize bayram olarak armağan etmiş.

Bizler ülkemizi yönetecek yaşa gelince barış içinde üretimi, sanatı, bilimi, teknolojiyi en iyi şekilde uygulayıp medeni ülkeler seviyesinde tutacağız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilelebet yaşatıp kutlayacağız. Atamıza minnettarız. Yaşasın 23 Nisan.

Zeynep Duru Ekinci FMV Vakfı Işık Okulları, İstanbul

TÜRKİYE 23 NİSAN DEMEK

Biz severiz her şeyi,

Bunlar halkın fikirleri,

Demokrasili bir ülkedeyiz

Bayramımız var neşeliyiz.

Türkiye 23 Nisan demek

Cumhuriyet demokrasi demek

Herkes uysun bu kurala

Bu gün bayram yapar millet

Fikirlerimiz değerlendirilir

Çocuklara söz verilir

Sorunlar göz önüne serilir.

23 Nisan’da okullar şenlenir

Elif Asya Karaca TBMM İlkokulu, Kocaeli

‘ATATÜRK’Ü ANLAMAK’

23 Nisan günü Atatürk, Ankara’da TBMM’yi açıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak yurdumuzu işgalden kurtarıp Cumhuriyeti kurmuş. Bu güzel unutulmaz günü Türk çocuklarına armağan etmiş. Bizde bu tek çocuk bayramını dünya çocuklarıyla birlikte kutluyoruz.

23 Nisan’a nasıl gelindi? Bunu biraz öğrenebilenler Atatürk’ün dehasını anlayabilirler.

Asırlarca üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, bilimsel gelişmeleri takip etmeyip teknolojik gelişmelerden uzak kalınca zayıflamış, toprak kaybetmiş ve I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyi kabul ederek çıkınca bağımsızlığını kaybetmeye, işgal edilmeye başlamış.

Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a çağrılmıştır. Trenden inince Sarayburnu açıklarında işgal güçleri donanmasını görüp yaverine “Geldikleri gibi giderler” der. Atatürk ve 23 Nisan’a giden yolu iyi anlamak için 6 AY kitabını özümseyerek okumak gerek.

Evet 23 Nisan Atatürk’ün armağanı. Başka ülkelerde de heykelini yapmışlar. Fikirleri, yaptıkları örnek alınmış. UNESCO, doğumunun yüzüncü yılı olan 1981’i “Atatürk Yılı” ilan etmiştir. Yazdırdığı Kozmoğrafya kitabını okuyan Dr. Vilkins, Ay’daki bir kratere Atatürk adını vermiş. Başöğretmen sıfatı verilen dünyada tek lider. Kurtuluş Savaşı’na katılan birçok kadın kahramana rütbe vermiş. “İstikbal Göklerdedir” demiş. Fabrikalar kurdurup parasını tarım ürünlerimizle ödemiş. Örnek çiftlikler kurdurarak ülke kalkınmasını sağlamış. Yaptığı antlaşmaların önemi 100 yıl sonra anlaşılıyor.

Atatürk’ü anlarsak 23 Nisan’ı daha iyi anlarız. Ulusal egemenliğimize daha sıkı bağlanıp sahip çıkarız. Bugünün küçükleri olan bizler yarının yöneticileri olunca Atatürk’ün izinde gideceğimize söz veriyoruz.

Yaşasın 23 Nisan. Şenlensin her yan. Kutlansın bu güzel bayram.

Eren Gümüştaş

Bil Net Koleji, Kocaeli

BAYRAMLARIN EN GÜZELİ

Coşkumuzdur, sevincimizdir 23 Nisan

Atamızdan armağan bu bayram.

Sevinin çocuklar geldi 23 Nisan

Gündüz herkes neşeli

Şarkılar ses vermeli

Bayramların en güzeli

Yaşasın 23 Nisan.

Her bayramla bir tutmam

Bu bayram en güzel bayram,

Eğlence var, şenlik var.

Neşelidir çocuklar 23 Nisan.

Zeynep Derin Tunalı

TBMM İlkokulu, Kocaeli

MÜCADELE ETTİ BİR MİLLET

“Ya İstiklal ya ölüm” diye

Mücadele etti bir millet,

İşgalcilere boyun eğmedi,

İlan edildi Cumhuriyet.

23 Nisan 1920 günüydü,

TBMM açıldı

Tüm dünyaya duyuruldu

Kurtuluş Savaşı’yla vatan kurtuldu.

Hatice Huma Kazan

TBMM, İlkokulu, Kocaeli