23 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısı belli oldu
Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i 23 Nisan’da tam 236 bin 574 kişi ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105’inci yıl dönümünde ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla en fazla ziyaret edilen yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir oldu.
RESMİ VERİ AÇIKLANDI
Resmî açıklamaya göre 23 Nisan'da Anıtkabir'i toplam 236 bin 574 yurttaş ziyaret etti.
Sabah protokol ve devlet erkânının töreninin ardından yurttaşların ziyaretine açılan Anıtkabir, saat 22.00'ye kadar ziyarete açık tutulmuştu.
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