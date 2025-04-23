Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı... Özgür Özel'den 'yasak' tepkisi: 'Şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:35

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Özel, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Özgür Özel yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği'nin yürüyüş için izin vermeme kararına tepki gösterdi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Özel, "TBMM'yi kurmuş partinin Genel Başkanı 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan gerçekten ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız" dedi.

Özel, "Saat: 17.00'de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ İZİN VERMEMİŞTİ

Ankara Valiliği, CHP'nin 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüşüne izin vermemişti.

Valilik yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkiinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."