23 Nisan'da Bornova'da gökyüzü uçurtmalarla donatılacak

19 Nisan 2022 Salı, 11:04

Bornova Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenlediği etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde kurulan İNCİVAK Çocuk Orkestrası, Adnan Saygun’da sahne alırken; Bornova Belediyesi’nin “Geleneksel Uçurtma Şenliği” de binlerce İzmirliyi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda buluşturacak. Etkinlikte miniklere ücretsiz uçurtma da dağıtılacak.

23 Nisan’a özel olarak düzenlenen etkinlikler İNCİVAK Çocuk Orkestrası’nın 21 Nisan 2022 Perşembe günü düzenlenecek olan konseriyle başlayacak. Şef Tolga Akın yönetiminde yapılacak olan konserde minik sanatçılar Adnan Saygun Sanat Merkezi Konser Salonu’nda saat 17:30’da sahne alacak. Konserin konuk sanatçısı ise Efdal Altun olacak.

UÇURTMALAR BELEDİYEDEN

Bornova Belediyesi ilçede yaşayan çocukları düzenlediği uçurtma şenliğinde buluşturacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle 2 sene ara verilen Uçurtma Şenliği, bu yıl 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak. Çocukların aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmesi için eğlenceli etkinliklerin programa dahil edildiği şenlikte, şişme oyun alanlarının yanında bando gösterisi ve sahne gösterileri yer alacak. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kursiyerleri ve Melisa Karan Sanat Merkezi öğrencilerinin müzik dinletisi, cimnastik, taekwondo ve halk oyunları gösterileri ile eğlenceli bir gün yaşayan vatandaşlara ücretsiz uçurtma da dağıtılacak.

Tüm vatandaşları düzenlenecek şenliğe davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Çocuklarımız ve aileleri için hazırladığımız bu özel günde tüm Bornovalılarla birlikte olmak istiyoruz” dedi.