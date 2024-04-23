23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Türker Öksüz makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol’a devretti.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:59
23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Türker Öksüz makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol’a devretti.

"BİR GÜN BU KOLTUĞA OTURDUĞUMUZDA HER NE OLURSA OLSUN..."

Makam koltuğuna oturan öğrenci Nursel Gürol yaptığı açıklamada; “Öncelikle bu makama oturmak benim için çok gurur verici, şu an çok mutluyum. Mutlu olmamın nedenlerinden birisi de Atatürk’ün bu özel günü biz çocuklara armağan etmesidir. Bir gün bu makamlara bizler oturacağız. Oturduğumuzda görevimiz her ne olursa olsun bunu hakkı ve layıkıyla yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Başta Burdur’da bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 23 Nisan Türkiye’de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

"BÜYÜK ONUR VE KIVANÇ DUYUYORUM"

Gürol şöyle devam etti:

"Bu koltukta oturmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltuğa sadece Nursel Gürol olarak değil aynı zamanda başta okulum olmak üzere Burdur’daki tüm çocukları temsilen oturuyorum. Güller, göller, gönüller ve lavantalar şehri Burdur’umuzun Valisi olma gururunu ve onurunu bana yaşatan Valimiz Sayın Türker Öksüz’e çok teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile birlikte Valilik makamına gelen öğrenciler Vali Türker Öksüz’e çiçek takdim ederken Vali Türker Öksüz tarafından öğrencilere de hediye verildi.


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