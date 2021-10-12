23 yaşındaki Gamze'yi evinde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Hasan B.'ye 18 yıl hapis cezası verildi

12 Ekim 2021 Salı, 17:05

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklardan biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğeri hakkında beraat kararı verildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan B. ve tutuksuz sanık M.G. katıldı. Esgicioğlu'nun yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

ZANLI KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasında sanık Hasan B.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "delilleri gizleme"den yargılanan M.G'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hasan B., kendini savunmaya çalıştığını iddia ederek, "Bilerek ve isteyerek öldürmedim." dedi.

M.G. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatine kadar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Hasan B'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdı, M.G'nin ise beraatine hükmetti. Heyetin kararı oy çokluğuyla aldığı belirtildi. Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, adliye çıkışında gazetecilere, sanık Hasan B.'nin "kasten öldürme "suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığını söyledi.

AİLENİN AVUKATI: 'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Suç vasfının değiştiğini belirten Durmaz, "Sanığa öldürme kastıyla değil, yaralama kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi, herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme heyetinin kararına saygı duyuyoruz ancak gerekli itirazı yapacağız." dedi.

Durmaz, neden böyle bir karar verildiğini gerekçeli kararda öğreneceklerini dile getirdi.

Sadece cinayet değil, delillerin yok edilmesine yönelik eylemler ve suçun bildirilmemesi konularının da bulunduğunu ifade eden Durmaz, "Mahkeme, diğer sanık M.G. hakkında suçu bildirmeme suçundan bir soruşturma açılmasına karar verdi. Beklediğimiz karardan maalesef dönülmüş oldu. Bu sanık hakkında verilen karara da itiraz edeceğiz" diye konuştu.

Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu da mahkeme heyetinin beklemedikleri bir karar verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da, Gamze Esgicioğlu 13 Ekim 2020'de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Hasan B.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G.'nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.