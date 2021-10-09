Antalya'da kadın cinayeti: Markette öldürüp, intihara kalkıştı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Yahya Y. (52), markette tartıştığı eşi Gönül Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu.
Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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