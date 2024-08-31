23 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından 23 yıl hapis cezası ile aranan V.Ö., polis ekiplerinin 1 aylık takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:07
23 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Nazilli’de yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.


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