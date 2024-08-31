23 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Nazilli’de yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından 23 yıl hapis cezası ile aranan V.Ö., polis ekiplerinin 1 aylık takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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