Aydın’da jandarma ekipleri 24 aranan şahsı yakaladı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:31

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:32

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında 29-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ve ifadeye yönelik aranan 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.



Yakalanan 50 şahıs arasında; yaralama suçundan 4 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 17 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.