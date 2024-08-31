Aydın’da jandarma ekipleri 24 aranan şahsı yakaladı

Aydın’da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında 0yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:31
Aydın’da jandarma ekipleri 24 aranan şahsı yakaladı
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında 29-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ve ifadeye yönelik aranan 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 50 şahıs arasında; yaralama suçundan 4 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 17 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı.


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