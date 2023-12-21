Sosyal medyadan tatil ilanıyla dolandırıcılığa 4 yıl 4 ay 2 gün hapis

Samsun’da Instagram hesabına verdiği tatil ilanı ile bir kişinin parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:39
Sosyal medyadan tatil ilanıyla dolandırıcılığa 4 yıl 4 ay 2 gün hapis
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Samsun’da ikamet eden T.Ö., sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan gördüğü tatil ilanı üzerine ilanı veren A.K. ile telefonla görüşüp 5 gece 6 gün için fiyatta anlaştı.

A.K.’ye farklı havalelerle toplam 49 bin 600 lira para gönderen T.Ö. bir daha şahsın telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp şikayetçi oldu.

A.K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.K. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve ayrıca 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.


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