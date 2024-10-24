23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 23 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

23 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kahramanmaraş'ta yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:02

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Alimpınar Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin, kimlik sorgulamasında "yağma" suçundan 23 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan S.D. (54) olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #ceza #hükümlü #yağma #firari

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