Mardin’de firari 13 suçlu tutuklandı

Mardin’de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 13 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mardin’de firari 13 suçlu tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:33

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay 25 gün ve dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.


Etiketler: #mardin #firari #tutuklama

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