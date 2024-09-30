‘23 yıldır şiddet cezasız kaldı’

Yayınlanma: 30.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 04:00

AKP’nin 23 yıllık iktidarı boyunca hayvana yönelik şiddetin cezasız kaldığına değinilirken yeni düzenlemelerle sokakta yaşayan hayvanların katliamına zemin hazırlayan bir yasa ile karşı karşıya olunduğu belirtildi.



Mitingde, Anayasa Mahkemesi’nde açılan davanın sonucunun beklendiği, hayvan hakları savunucuları ve muhalif belediyelerin direnişiyle yasaya karşı mücadele edileceği belirtildi.

‘CİNAYET İŞLEYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ’

Yaşam hakkı savunucuları, Ankara’da sokak hayvanlarını korumak için bir araya geldi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’de hayvan katliamları bu yasayla başlamadı. 20 yıldır yürürlükte olan yasa çoğu belediye tarafından uygulanmadı. Görevini yerine getirmeyen belediyelere ses çıkartılmadığı gibi toplanıp öldürülen hayvanlar da görmezden gelindi. Yetmedi, hayvanlara dönük nefret cinayeti işleyen kişiler cezasızlıkla ödüllendirildi” denildi.

