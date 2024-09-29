Yaşam hakkı savunucuları Ankara'da sokak hayvanları için toplandı: 'Nefret cinayeti işleyenler cezasızlıkla ödüllendirildi'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:57

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:57

Sokakta yaşayan hayvanların toplatılması ve öldürülmesini öngören “katliam yasası”nın Meclis’ten geçmesine tepkiler dinmiyor.

Yaşam hakkı savunucuları, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Muğla’nın Datça ilçesinde dün sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya tepki olarak bir araya geldi.

Bu eylemlerin Ankara ayağı, Kolej metro girişinde başladı.

“Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” mesajlarının yazılı olduğu pankartın arkasında toplanan yurttaşlar, dövizlerle de hayvan katliamına karşı seslerini yükseltti.

Buradan Sakarya Caddesi’ne yapılan yürüyüş sıkasında sık sık, “Bu katliam yasasını tanımıyoruz”, “Yasayı sokakta biz yazacağız”, “direne direne yaşatacağız”, “hayvanları değil, katilleri topla”, “AYM yasayı iptal et” sloganları atıldı.

DEM Parti Milletvekili Perihan Koca’nın da yer aldığı yürüyüş ve açıklamaya DEM Parti, Emek Partisi, Halkevleri, KESK'in de aralarında bulunduğu parti, sendika ve kitle örgütleri pankart ve dövizleri ile katıldı.

‘ÖLDÜRME HAKKINI KENDİNİZDE NASIL BULUYORSUNUZ?’

Kızılay’da toplanan yurttaşlar, söz konusu yasaya sloganlarla seslerini yükseltti.

Tüm hayvanseverler adına basın açıklamasını yapan Burcu Ergül, “Türkiye’de hayvan katliamları bu yasayla başlamadı. 20 yıldır yürürlükte olan 5199 sayılı yasa çoğu belediye tarafından uygulanmadı. Yasanın 6. maddesinde yerel yönetimlere kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma sorumluluğu veren bu yasa 20 yıldır uygulanmadı. Görevini yerine getirmeyen belediyelere ses çıkartılmadığı gibi toplanıp öldürülen hayvanlar da görmezden gelindi. Yetmedi, hayvanlara dönük nefret cinayeti işleyen kişiler cezasızlıkla ödüllendirildi” dedi.

Açıklamada, “AKP-MHP bloğu tarafından kim bilir hangi kirli hesaplar gözetilerek gece yarısı kapalı oturumlarla halka kapatılarak geçirilen bu yasa meşru değildir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yasayı iptal etmesi gerektiğine dikkat çekilirken, “Önce İstanbul Sözleşmesi’ni iptal ettiler, şimdi hayvanları öldürmeyi yasalaştırdılar. Sürmekte olan katliamları önce sümenaltı edip sonra da yasal zemine kavuşturmak, otoriter rejimlerin 100 yılı aşkındır kullandıkları bir yöntem. Kimin yaşayıp yaşamayacağına karar verme hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz?” tepkisi gösterildi.

‘600’DEN FAZLA HAYVAN ÖLDÜ’

Daha sonra Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, “60 günde 600’den fazla hayvan öldü. Kamera kayıtları bulunamıyor, vatandaşlar polisler tarafından ‘bundan bir şey çıkmaz’ denilerek gönderiliyor. Bizleri ara sokaklara iterek, açıklamalarımıza saldırarak Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışan polisleri görevlerini yapmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.