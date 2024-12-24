24 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:29

SAKARYA ilinde 24 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 19019, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, ALABASLAR, ASARLI, ASARLI SK., ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, HAYELLER SK., IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4007, 4013, İsimsiz122, KARPUZLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HUNLAR, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36009, ASAGINEVRIN, AŞAĞINEVRİN, NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/5, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK SK., ORTA 1, ORTA SK., YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH mahallelerinde CANDAŞ SK., ÇETINLER, DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., POLAT CD., PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, UZUNKUM mahallelerinde 1501, 1503, DR. AKÇAKIL SK., GAZILER, GAZİLER CD., GÜZEY CD., KAZIM KARABEKİR CD., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., KÖYİÇİ, MEHMET AKİF CD., MİTHATPAŞA CD., NUR SK., PAZAR SK., SORGUN, SOYA, ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, ÇÖKEKLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 5723 NOLU, 5731 NOLU, 5820, 5821 NOLU, BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, DERNEK KIRI SK., GÜN1, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., AK, AK SK., CİHAT SK., DONANMA SK., EVREN SK., GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., NİLGÜN SK., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DEMIRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, ÇAM -2 SK., DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., FERAH, FERAH SK., KARASU YOLU/1, KARDELEN, KIZILCIK SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK SK., OYLUM SK., ÖZERK SK., POYRAZLI, SEHER SK., SÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, ESEN, ESEN SK., ESEN. SK., ESEN/1, HASRET SK., KARASU YOLU/3, KARDELEN SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, ONUR SK., ÖZ SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, RÜSTEMLER mahallelerinde 5529 NOLU SK., SET ÜSTÜ CD., SETALTI, SETALTI/7, ŞAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde KARAKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1565 NOLU SK., 1566 NOLU SK., 1567 NOLU SK., AYTEKIN, AYTEKİN SK., BEYLER SK., ESER SK., GÜLTEKİN SK., GÜN SK., NAR TANESİ ÇOCUK PARKI İÇİ YOL, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 15.07.2021 BULVAR, 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., BASLAR, BAŞLAR SK., DILIM, DİLİM SK., ENGIN, ENGİN SK., HACI SADIK SK., KIRIMLI SK., MEHTAPLI SK., PARALI SK., RECEP, RECEP SK., SOMUN SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1062 NOLU SK., 1063 NOLU SK., 1065 NOLU, 1065 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1067 NOLU, 1067 NOLU SK., 1068 NOLU, 1068 NOLU SK., BARIŞ SK., DERMAN SK., DURAL SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., HANCI SK., KÜLTÜR SK., ÖGRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1549 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ADAPINAR SK., BAGISLAR, BAĞIŞLAR SK., BARÇIN SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, DANIŞ SK., DOGAN, DOĞAN SK., GÖKHAN SK., KARE SK., KESİK SK., KIR SK., MELIK, MELİK SK., METİN SK., ÖBEK SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1423 NOLU, 1425 NOLU SK., 15 TEMMUZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA mahallelerinde 588 NOLU, A. NEJDET GÜVEN CD., KENTPARK İÇİ YOLU, KUDÜS, MALIYE, SAFAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 901 NOLU SK., 902 NOLU SK., 904 NOLU SK., ALACA SK., BRANDACI SK., GENÇ SK., KOÇ SK., SEHIT REMZI ÖZÜPEK, SEHIT YÜZBS.YALÇIN AYDIN, SÜRAT SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1178, 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1326 NOLU, 1422 NOLU, HAZER, KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KUMKÖY, KUMKÖY SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., BELLİ SK., ÇELİK SK., DARALI SK., EGEMEN, EGEMEN SK., GÜVERCİN SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KIRGIN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TANIŞ SK., VİŞNE SK., ZARİF SK., ZEYTIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Aralık Salı 00:30-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082. SK., D-100 YANYOL CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 23 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, HASANBEY, HASANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, SELAHIYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2406., DEMET SK., İŞLER SK., KURTULUS CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 337. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 389., 389. SK., 409., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, KERVAN SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 4026 SK., 525. SK., 538., 538. SK., 539. SK., 541. SK., 542 SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANİÇİ SK., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ÖZER SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SUSAM, SUSAM SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 370. SK., 374., 399. SK., 403. SK., 5. CD., AHMET YESEVİ SK., KALENDER SK., MUHSIN YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2402. SK., 2403. SK., BAL, BAL SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SEHIT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4009., 4010., 4010. SK., 518. SK., AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAMA SK., BURAK SK., ÇIÇEK, DERYA SK., ERAY SK., MERT SK., SEHIT YASIN YÜKSEL, ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Aralık Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 4011. SK., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505. SK., 506., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 523., 524. SK., 526. SK., 528., 542., 544., 544. SK., 559., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., AY, AY SK., AYVAZ SK., BAKIRCI SK., BESTEGÜL SK., BURAK, CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇUKUR SK., DENİZ SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., DOĞU SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖK SK., GÜLSEREN SK., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, HEYBETLI, HEYBETLİ SK., İLKAY SK., KAKTÜS SK., KALE SK., KARACA SK., KARAGÖZ SK., KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KESER, KESER SK., KILIM, KİLİM SK., KİRİŞHANE CD., KÜPELİ SK., MERT, MEVLANA, MEVLANA SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., NERGİS SK., SANLI, SEHIT MUSA KILIÇ, SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİTLER CD., ŞİMŞİR SK., ŞULE SK., TÜTER, TÜTER SK., UZUN, UZUN SK., ÜNAL SK., VİLLA PARK İÇİ YOLU, YÜNCÜ, YÜNCÜ SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, SERVETIYE mahallelerinde 5147, 5505 SK., CAMI KARSISI, KARSI, SERVETİYE, YENI MAHALE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1510. SK., 2040, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2162 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2222 SK., 2240, 2240 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BUGDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYÜNKENDİSİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde BUĞDAYLI, BUĞDAYLI SK., MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/3, MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde FATİH CD., GAZİ SK., HACI, MEZARLIK, SEHIT VEYSEL SAYGILI, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PARALI mahallelerinde UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Aralık Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde CANER SK., DAG, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, DURMUSLAR, GÜZLEK, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA-KEREM ALİ ZİRVE ARASI, GÜZLEK, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, KEREMALİ YAYLASI, KEREMELİ YAYLASI, ULUDERE, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZLEK mahallelerinde GÜZLEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, ÇENGEL SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, MUTAFLARYENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESDEGIRMEN, BEŞDEĞİRMEN mahallelerinde 10001, 10002, 10003, ASAGI, PAŞA, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEKE, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde ÇAMLIK/1, GAFFAR, GAFFAR SK., KARATEKE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATEKE KÖYÜ YOLU, KARATEKE/19, MOLLA CD., SANAYI CD, SANAYI CD/14, SANAYI./2, SANAYİ CD CD., SANAYİ CD., TARABYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN mahallelerinde MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARYA CD.Sİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Aralık Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANİYE, GÜNEY, SARAÇLI mahallelerinde 2953., 4255., BURHANİYE SK., GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, KILAVUZLAR SK., MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Aralık Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., 3857., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.