24 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 24 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKTOP, ARI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BERKAY, BÜYÜKOĞLU SK, CEVİZ AĞACI, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜNDÖNDÜ, GÜNES, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MAVIS, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., OSMAN, ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜTÇÜ, SÜVARİ, TONBUL SK., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII, YASEMİN SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1182. SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 343., 522. SK., 555. SK., 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., İSTANBUL CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA SK., AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALPER SK., ATAR, ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM, BUSEM SK., COŞKUN SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDİL SK., KÖSK, KUMLUK SK., LİMONLU SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BAĞDAT, BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., ÇALI SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜLNAR, GÜLNAR SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIRCALI, KIRCALİ SK., KIRLALESİ SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER SK., ÖZGE SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SILIFKE, SİLİFKE SK., SÖZLÜ, SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 9. SK., ABANT YOLU, ACILIK, ACILIK SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ANIL SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATIL SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., ATMACA SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BABALI LALE, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DURAK SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUTLAR SK., EFLATUN, EMANET SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRI, FAHRİ SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HİCRET SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, IHLAMUR ÇIÇEGI, ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK, KANARYA SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN KISLA, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KÜTÜKÇÜ SK., LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKŞE SK., MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MIÇO CD., MINE, MINE SK., MİNE SK., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MORMENEKSE, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORHAN SK., ORKİDE SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖNDER SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SAKLI SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEZENLER CD., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLCÜK, ŞAHİN SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLİSİYE CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UGUR, UYGUR, UZUN SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEDIVEREN, YEGANE SK., YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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