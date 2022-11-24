24 Kasım Öğretmenler Günü: Başöğretmen Atatürk
94 yıl önce bugün başöğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk, cehaletle savaşa her dönem dikkat çekerek gelişim için milli eğitime vurgu yapmıştır.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkenin ve toplumun ancak milli eğitimle gelişebileceğini öngören Cumhuriyet, Atatürk önderliğinde büyük bir reform hareketine girişti. Cehaletle savaşı da en az emperyalizmle savaş kadar önemli ve öncelikli gören ulu önder, 94 yıl önce bugün başöğretmen oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Genel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. H. Tolga Arslan, 1 Kasım 1928’de, “Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulaması Hakkında Kanun” çıkartılması sonrası başlayan seferberliğin bizzat Atatürk önderliğinde yürütüldüğünü belirtti. Arslan, “Harf devrimini bir öğretmen gibi tane tane yurttaşlarına anlatan, şehir şehir gezerek Türk harflerini milletine öğreten ve halkın öğrenebilmesi için adeta seferberlik başlatan Atatürk, kurtuluş mücadelesinin başkumandanı, bu noktadan itibaren kuramcı ve eğitimci, bir başöğretmen olarak da milletine hizmet etmiştir” dedi. 24 Kasım 1928’de açılan millet mektepleri ile genç, yaşlı, kadın, erkek tüm yurttaşlara okuma yazma öğretildiğinin altını çizen Arslan, “Nasıl ki bir meydan savaşı kazanmadan başkumandan olunmuyorsa, basit birkaç tane sorunun cevaplanması ile de başöğretmen olunmaz” diye konuştu.
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