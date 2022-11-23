24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

-Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyi ki varsın iyi ki benim öğretmenimsin. Sağ ol, var ol öğretmenler günün kutlu olsun.

Benim canım öğretmenim; öğrenci bir fidandır, öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa büyüyüp ağaç olur. Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.