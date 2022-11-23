24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

İHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:04
<p>Öğrenciler, <strong>Öğretmenler Günü</strong>`nü kutlamak için en güzel <strong>24 Kasım Öğretmenler günü</strong> mesajlarını arıyorlar. Öğretmenler Günü`ne çok az bir süre kala Öğretmenler Günü sözleri,şiirleri ve resimli mesajları işte bu haberimizde yer alıyor...</p>

Öğrenciler, Öğretmenler Günü`nü kutlamak için en güzel 24 Kasım Öğretmenler günü mesajlarını arıyorlar. Öğretmenler Günü`ne çok az bir süre kala Öğretmenler Günü sözleri,şiirleri ve resimli mesajları işte bu haberimizde yer alıyor...

<p>-Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…</p> <p>-Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…</p>

-Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

-Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

<p>-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!</p> <p>-Okumayı ,yazmayı ,hızlı düzgün saymayı, her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…</p> <p>-Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim</p>

-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

-Okumayı ,yazmayı ,hızlı düzgün saymayı, her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

-Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim

<p>-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.</p> <p>-Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyi ki varsın iyi ki benim öğretmenimsin. Sağ ol, var ol öğretmenler günün kutlu olsun.</p> <p>Benim canım öğretmenim; öğrenci bir fidandır, öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa büyüyüp ağaç olur. Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.</p>

-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

-Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyi ki varsın iyi ki benim öğretmenimsin. Sağ ol, var ol öğretmenler günün kutlu olsun.

Benim canım öğretmenim; öğrenci bir fidandır, öğretmen yağmur. Azıcık ıslatsa büyüyüp ağaç olur. Öğretmendir öğrenciye yol gösteren, öğrenciye okumayı öğreten. Eli kalem tutmazken öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

24 kasım Öğretmenler Günü

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