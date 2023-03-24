24 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji, deprem bölgesi için sel uyarısı yaptı!
Meteoroloji'nin 24 Mart hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan sağanak yağış devam edecek. Deprem bölgesi için ise yağışların daha da kuvvetleneceği belirtilerek, oluşabilecek sel, su baskını ile yıldırım riskine karşı yurttaşlara uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son tahminlerde; önümüzdeki 24 saat için Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK!
Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 16°C
Aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Aralıklı sağanak yağışlı
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