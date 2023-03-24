24 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji, deprem bölgesi için sel uyarısı yaptı!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:46

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlerde; önümüzdeki 24 saat için Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK!

Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 8°C, 18°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 0°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 16°C

Aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 20°C

Aralıklı sağanak yağışlı