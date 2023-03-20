Son dakika... Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: Can kaybı 20'ye yükseldi
Son dakika haberi... Deprem bölgesindeki sel felaketinde can kaybının 20'ye yükseldiği açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeyi son olarak da sel vurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda, Adıyaman'da 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldığı, böylece deprem bölgesindeki sel felaketinde can kaybının 20'ye yükseldiği belirtildi.
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