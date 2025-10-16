Cumhuriyet Gazetesi Logo
24 milyonluk vurgun... Sahte pasaportla arsa satışı yaptılar!

16.10.2025 16:04:00
İHA
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen takipli operasyonda, sahte pasaportla yapılan 24 milyon TL'lik arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Almanya'da yaşayan Ümmü D.'ye (68) ait Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki arsa, sahte pasaportla adına işlem yapılarak Türkmenistan uyruklu A.J. (49) tarafından 28 Mart 2025 tarihinde, M.Y.Ö. (32) adlı kişiye 24 milyon TL karşılığında satıldı.

Şikâyet üzerine harekete geçen KOM ekipleri, satış işlemine konu olan sahte evrakları hazırlayan ve süreci organize eden şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) A.J (49) ve avukat V.V. (38) olduğunu belirledi.

3 İLDE 8 ADRESE OPERASYON

Tespitlerin ardından Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, toplam 8 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan A.J., H.K., V.V., A.K. F.O. ve S.O. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

