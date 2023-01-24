24 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:24

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 08:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 7°C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -12°C, 0°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -1°C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Az bulutlu