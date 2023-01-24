24 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Beklenen kış şartları gecikirken; sıcaklıklar da ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı 24 Ocak 2023 Salı gününe dair hava durumunda saat belirtilerek sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 7°C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS -12°C, 0°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -1°C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN -7°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- Beşiktaş'tan 4 maçlık müthiş seri!
- 'Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var'
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- Cumhur İttifakı'nda kriz derinleşti