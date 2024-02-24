24 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.02.2024 - 00:10

DÜZCE ilinde 24 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde GÖKTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVIR mahallelerinde KUMPINAR, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZYANI, KUMPINAR mahallelerinde 1. SK., EREĞLİ CD., KIRAZYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYAĞZI, N KENDISI mahallelerinde ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde TEKNİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1226., 1233., 1257. SK., 1264. SK., 1271., 1271. SK., 1274. SK., 1275. SK., 1285. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., KAVALA SK., NERGİS SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 1224., 1256., 1257., 1259. SK., 1301. SK., 1302. SK., 1330. SK., 1335. SK., 1338. SK., 1348. CD., 2296. SK., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, ATICI SK., AZİZ YÜKSEL SK., BİLİM SK., ÇİLELİ SK., ÇOBAN SK., D 100 KARAYOLU CD., DESTE, DESTE SK., ELİF SK., EMEK SK., ERKAN ÇK., FAZLI YALÇIN SK., GÜDEN SK., IŞIK SK., KARANFİL SK., KAVAK SK., KİRAZ SK., KÖSE SK., KÜBA CAMİİ SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MISIR SK., MİS SK., NIL SK., NİL SK., PAPATYA SK., RECEP KÖROĞLU SK., RÜYA, SANAT, SANAT SK., SANTIYE, SANTRAL SK., SON SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK., TAN SK., TEKNIK, TEL SK., TRAFO SK., UMUT SK., YARIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU, HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5557., 5632., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5660., 5893., 5893. CD., 6500., 6550., 6650., 7000., PINARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 5600., 7151., 7155., PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 12:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇİFTLİK, DEMETEVLER mahallelerinde 3716., 3716. CD., 3736., 3742. SK., 3744., 3745. SK., 3753. SK., 3786. SK., 4094. SK., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129. SK., 3145. SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, GICIR, KÜLTÜR, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 19150., 19170., 19172., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1989. SK., 1990. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1996. SK., 1997. SK., 2001. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2019., 2019. SK., 2049., AGALAR, HAMİT KAPLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 932. SK., 933., 933. SK., 939. SK., 948. SK., 949. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 955., 955. SK., 956. SK., 964. SK., KEMER SK., OGUZ, OĞUZ SK., ÖZBEK SK., SIRÇALI SK., SUNA SK., ŞEHİT METİN UYANIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3106., 3114., 3145., 3159., 3198. SK., 3206., 3206. SK., 3261. SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., MELEN, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1483. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 1552. SK., ÇİLİNGİR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY mahallelerinde 1958. SK., 1960. SK., 1961. SK., 1973. SK., 1974., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 2018., 615. SK., 645. SK., 646. SK., AĞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, ÇAMKÖY mahallelerinde 3000., 3000. SK., 3006., 3006. SK., 3082., 3083., 3101., 3101. SK., 3177., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, ÇAMKÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ORTA mahallelerinde 19180., 1966., 1979., 1991. SK., 1995., 1995. SK., 1998., 1998. SK., 1999. SK., 2001., 2004., 2004. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2015., 2017. SK., 49. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 172., İSTİKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLAYAN, KOZLAR, YUKARIAVLAYAN mahallelerinde AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN YOLU, KOZLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAÇAYIR, N KENDISI mahallelerinde KABAÇAYIR, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YUKARIAVLAYAN mahallelerinde 353. SK., YUKARIAVLAYAN, YUKARIAVLIYAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, YAKABASI, YAKABAŞI mahallelerinde 67., ANKARA, BÜYÜK MELEN CD., YAKABASI, YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, ADAKÖY, N KENDISI mahallelerinde 802, ADAKÖY, ADAKÖY KÖYÜ YOLU, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBAYRAK mahallelerinde ALBAYRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.