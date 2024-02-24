24 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.02.2024 - 00:10

KOCAELİ ilinde 24 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BİRGÜL SK., SAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇALYER mahallelerinde ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAK mahallelerinde KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLLÜ mahallelerinde SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., ATMACA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MERT SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİLAL SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKŞE SK., MERMER SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2002. SK., 2003. SK., 2023. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KARAKESTANE CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE mahallelerinde BEYAZ ORKİDE SK., BORA SK., MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN mahallelerinde AYIK SK., İNCİ SK., MARTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMIR, ALADAĞ SK., ALİM SK., AŞIK SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., DÜZLER, ELDİVAN SK., ELİT SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., GÜLLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜRBÜZ SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HANIMAĞA CD., HAREM SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., KAHRAMANLAR CD., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORAY SK., KOVAN, KULELI, KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SAMATYA, SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE SK., SOGUKPINAR, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TARAKLI SK., TAŞKIN SK., TUNALI SK., TURNA SK., UYGAR SK., VEYSEL KARANİ CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AYAZKÖY SK., GEVREK SK., HATIRA SK., İNCİR. SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., SIRAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ASIR SK., AYBASTI SK., CESUR SK., GÜNEYSU SK., KADIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TUNA SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SARIÇAM SK., SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALEMDAG, ALPASLAN, CEBESOY SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., ESRA SK., FARABI, FARABİ SK., HESAPÇILAR SK., LATIFE, LATİFE SK., MİRAÇ SK., SEKBANLI SK., SEZENLER CD., TOK SK., VARAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI SK., TOPÇULAR SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BASKALE, BAŞKALE SK., BUSE SK., DELIORMAN, DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., PELIN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 16., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 4. SK., 6. SK., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, KANYON SK., KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI mahallelerinde DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ mahallelerinde OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, GAZİLER, HACIHALİL, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1310. SK., 1312/1., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/9., 1313/2. SK., 1313/4. SK., 1316/1. SK., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/2. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/4. SK., 1319., 1319/1., 1319/2., 1319/3. SK., 1319/4., 1327/3. SK., 1327/4., 1344. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1829., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1835., 1835. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1845., 1845. SK., 1846., 1847/1., 1847/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855/2. SK., 1856., 1857., 1857. SK., 1860. SK., 4123., 4140., 4142., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., BAĞLAR SK., BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DENİZ CD., EZGI, GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, HAYRİ MACAR CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM KÖY, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 1801., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4127., 4127. SK, GAZİ DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DENİZLİ, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 1, 1. CD., 106. SK., 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 41. SK., 42. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., AŞAĞI PINAR SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAŞARAN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEZİR SK., BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., BURUNCUK SK., CAN SK., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DOĞAN SK., DURAKLI, DURAKLI CD., DURSUN SK., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., ESREF, EŞREF SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GONCA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HALİL ÇAVUŞ SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARA HARMAN CD., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI, KAYNARCA SK., KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYUBASI, KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUL SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., UZUNTARLA, VALILER, VAROL, VAROL SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YUKARI PINAR SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.