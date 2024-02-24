24 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.02.2024 - 00:10

MANİSA ilinde 24 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:24.014-2024-02-24 13:00:37.865 saatleri arasında Yenice; İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:33.795-2024-02-24 16:00:42.711 saatleri arasında Çamönü; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 13:00:21.664-2024-02-24 17:00:30.797 saatleri arasında Taşçılar; taşcılar, Taşçılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:28.261-2024-02-24 15:00:38.555 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:28.261-2024-02-24 15:00:38.555 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Gökçeler; GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, , gökçeler, gökçeler iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:32.585-2024-02-24 16:00:41.896 saatleri arasında Osmancalı; Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, , , 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, büyüksümbüller, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz68, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz72, İsimsiz77, İsimsiz77, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:32.585-2024-02-24 16:00:41.896 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:00:08.132-2024-02-24 17:00:15.897 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:00:08.132-2024-02-24 17:00:15.897 saatleri arasında Büyüksümbüller; , , İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3, BÜYÜKSÜMBÜLLER, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, büyüksümbüller, İsimsiz3, büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:28.261-2024-02-24 15:00:38.555 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:28.261-2024-02-24 15:00:38.555 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında Tepecik; tepecik, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, İsimsiz5, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 12:00:34.367-2024-02-24 17:00:45.855 saatleri arasında Hacıhaliller; , İsimsiz27, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 12:00:34.367-2024-02-24 17:00:45.855 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:40.512-2024-02-24 15:30:55.498 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMIRCI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00.133-2024-02-24 16:00:09.714 saatleri arasında Esenyurt; Esenyurt Köyü İç Yolu, İç Yol, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:35.325-2024-02-24 16:00:47.119 saatleri arasında Esenyurt; İsimsiz38, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, , Esenyurt Köyü İç Yolu, ESENYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:59.459-2024-02-24 16:00:07.755 saatleri arasında Esenyurt; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz2, İç Yol, Esenyurt Köyü İç Yolu, Esenyurt Köyü Yolu, , İsimsiz7, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, ESENYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:33.795-2024-02-24 16:00:42.711 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 13:00:21.664-2024-02-24 17:00:30.797 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:35.325-2024-02-24 16:00:47.119 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:59.459-2024-02-24 16:00:07.755 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.