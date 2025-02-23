Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:40

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:40

Perşembe ve cuma günü, Türkiye genelinde 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler yeni haftaya çevrildi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte, ayrıntılar...

24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik ve kaymakamlıklardan yarın için yapılan açıklamalara göre 24 Şubat Pazartesi günü aşağıdaki illerde eğitime ara verildi:

Samsun

Bartın

Kastamonu

Giresun

Zonguldak

Sinop

Ordu

Rize

Trabzon