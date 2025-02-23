24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, bazı illerde devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilen iller duyuruldu. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
Perşembe ve cuma günü, Türkiye genelinde 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken gözler yeni haftaya çevrildi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte, ayrıntılar...
24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik ve kaymakamlıklardan yarın için yapılan açıklamalara göre 24 Şubat Pazartesi günü aşağıdaki illerde eğitime ara verildi:
Samsun
Bartın
Kastamonu
Giresun
Zonguldak
Sinop
Ordu
Rize
Trabzon
Etiketler: #kar tatili #kar yağışı #tatil
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