İstanbul'da trafiğinde 'kar tatili' etkisi: Yoğunluk yüzde 20'ye düştü
İstanbul’da kar tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde trafiğin sakin olduğu gözlendi. İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 20 oldu.
İstanbul Valisi Davut Gül, bugün için de okulların tatil edildiğini ve motokuryelerin ise geçici süreyle trafiğe çıkması yasaklandığını açıklamıştı.
Gece saatlerinde ise kar yağışı etkisini artırınca İstanbullular, güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola düşerken, trafiğin ise sakin olduğu gözlendi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 20’i oldu.
İşe giden Ahmet Kayık, "Karı özledik. Çocuk gibi seviyor herkes. 4-12 çalışıyoruz. Dün gece çıkışta biraz zorlandık. Okulların tatil olması normal. Yerler buz oluyor. Biz bile kayıyoruz. Mutluyuz. İnsan huzur buluyor" dedi.
Etiketler: #kar yağışı #istanbul büyükşehir belediyesi
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