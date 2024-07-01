24 yaşındaki Halim evden ayrıldı: 6 gündür haber yok!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'Çarşıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılıp, dönmeyen Halim Alpaslan'dan (24) 6 gündür haber alınamıyor.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:08
24 yaşındaki Halim evden ayrıldı: 6 gündür haber yok!
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Silvan ilçesi Kale Mahallesi'ndeki evinden 25 Haziran'da 'Çarşıya çıkıyorum' diyerek ayrılan Halim Alpaslan, geri dönmedi.

Halim'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak Alpaslan'ın gidebileceği yerlerde çalışma başlattı.

Ekiplerin Halim Alpaslan'ı arama çalışması sürüyor.

 


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