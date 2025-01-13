24 yıl hapisle aranıyordu: Piyasaya 120 milyon TL'lik 'karşılıksız çek' veren firari yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verme suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.’yi (34) Mahmudiye Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Firari hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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