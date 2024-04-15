24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde ihmal iddiasıyla davacı oldu: 'Zamanında yetiştirilse yaşıyor olacaktı'

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:45

Antalya'da yaşayan Taş ailesinin 2 çocuğundan küçüğü Ayşe, anne- babasının boşanması nedeniyle 2 aylıkken anneannesine verildi. 10 yaşına geldiğinde annesinin yanına giden Ayşe, 16 yaşında da devlet yurduna yerleştirildi.

Muay thai sporuna başlayan ve zamanla milli sporcu ünvanı alan Ayşe Taş Aldemir, Türkiye'de ve dünyada aldığı başarılarla adını duyurdu. Ayşe Taş Aldemir, çocukluğundan bu yana kendisini görmeyen babasıyla 24 yıl sonra, 2019 yılında bir araya geldi.

Aldemir, kavuştuktan kısa süre sonra ameliyat olan babasının hastane ile evinde bakımını üstlendi. Daha sonra babasını Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki dedesinden kalan eve yerleştirdi.

Ancak Aldemir, kısa süre sonra babasının 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairesinin terasından düşerek öldüğü haberini aldı.

ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULUP, PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu süreçte babasının ölümünü şüpheli bulan Ayşe Taş Aldemir, araştırma yapmaya başladı.

Bazı görüntülere ulaşan ve bunun sonucunda babasına ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının ihmali olduğunu düşünen Aldemir, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak Aldemir'in talebi reddedildi. Bunun üzerine Aldemir, yeni deliller araştırmaya başladı.

Aldemir, babasının düştüğü ana ait güvenlik kameraları ile sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı müdahale anlarına ait farklı kamera görüntülerine ulaştı. Aldemir, bu kez yeni bulduğu görüntüleri de delil olarak sunarak, avukatı aracılığıyla dava açtı.

'İNŞALLAH ADALET BİZDEN YANA OLUR'

Babasını çok kısa bir süre tanıma şansı bulduğunu söyleyen Ayşe Taş Aldemir, "24 sene sonra kavuştuğum babamı 2020 yılında kaybettim. Babam mide ameliyatı geçirdikten sonra dedemden kalan eve yerleşmişti. Aynı yıl oturduğu binadan düşerek öldüğü söylendi. Beni aradılar ve hastanede hayatını kaybettiğini söylediler. Aynı yıl sağlık çalışanlarının olay yerinde babama müdahale etmedikleri, yanlış müdahale ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldum. Geçtiğimiz günlerde 'soruşturma yapılamaz' diye cevap verildi" dedi.

Babasına ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının yanlış müdahalede bulunduğunu iddia eden Aldemir, "Videolarda da gözüküyor ki babamın ölümüyle ilgili sağlık çalışanlarının ihmali var. Avukatımla görüşüp, karara itiraz ettik. Sürecin takipçisi olacağım. Boyunluğu kolunda, cep telefonuyla oynuyor. Sürekli bir geciktirme var. Belki zamanında yetiştirilse, babam yaşıyor olacaktı. İnşallah adalet bizden yana olur" diye konuştu.