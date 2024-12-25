25 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:54

MANİSA ilinde 25 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.895-2024-12-25 15:00:56.492 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; İSTİKLAL, MANİSA, , BADEM, GÜL, BEYLER, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER ÇIKMAZI 2, HÜSEYİN AĞA, HACI VEZİR, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, KARANFİL, IŞIK, MEZAR, ışık, gökseki mevki, badem, badem, badem, İZMİR, CENNET, KİRAZ, ÇOŞKUN, İSTİKLAL 2, İSTİKLAL 1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.895-2024-12-25 15:00:56.492 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:44.839-2024-12-25 15:00:04.686 saatleri arasında Karaveliler; , Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:44.839-2024-12-25 15:00:04.686 saatleri arasında Pelitalan; KARAVELİLER PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:44.099-2024-12-25 15:00:53.907 saatleri arasında Değnekler; İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, değnekler, değnekler, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz28, değnekler, İsimsiz11, İsimsiz10, değnekler, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Deynekler Köyü İç Yolu, Deynekler Köyü Yolu, , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:44.099-2024-12-25 15:00:53.907 saatleri arasında Kumkuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.