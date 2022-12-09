25 bıçak darbeli ölümde eş ve kayınbiradere beraat

09 Aralık 2022 Cuma, 16:45

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta, 17 Kasım 2020'de, birinin 5 katlı apartmanın çatısından atladığı ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu saptandı.

'BANA BİR ŞEY OLURSA KENDİNİZE İYİ BAKIN'

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında olduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T., gözaltına alındı.

2 kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 'Kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T., takipsizlik kararı verilerek serbest bırakıldı.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları itiraz etti. Dosya, yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderildi. Savcılık, bıçak darbelerinin olduğu bölgelerin, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanmasını istedi.

Öte yandan savcılık, bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiraderi ile bir süre konuşması ve ardından eşinin gelmesi üzerine aniden hareketlenerek kendisini aşağı atması yönündeki iddianın da irdelenmesini talep etti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan gelen raporda, maktulün el parmaklarında savunma kesiklerinin tanımlandığı, bu kesiklerin kendisi tarafından veya başkası tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilerek, "Olayın adli tahkikatı ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin 'kasten öldürme' suçundan yargılanması istendi.

SANIKLAR SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan T.S. ve ağabeyi A.T. ile Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşleri, şikayetçi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık T.S., savunmasında, “Allah şahit, biz suçsuzuz" dedi.

Sanık A.T. ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, “Biz suçsuzuz. Beraatimizi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık avukatları konuştuğu sırada kardeş Yüksel Sırım, yüksek sesle savunmaya müdahale etti. Duruşmaya kısa süre ara verilmesinin ardından mahkeme başkanı, sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Bunun üzerine Suat Sırım'ın kardeşi Yüksel Sırım ile annesi Naile Sırım, karara tepki gösterdi.