25 bin litreye el konuldu... Asfalt üretim tesisinde 'kaçak akaryakıt' üretimi: 1 gözaltı
Adana’da asfalt üretim tesisinde üretilen kaçak 25 bin litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesine çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisi belirlendi.
Belirlenen adrese savcılık talimatıyla operasyon yapıldı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, atık yağların kimyasal işlemlerden geçilerek kaçak akaryakıt üretildiği de ortaya çıkarıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Tesiste yapılan inceleme ve aramada 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: #akaryakıt #Adana
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