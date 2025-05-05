Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler tesise operasyon düzenledi.

Polis, tesisteki tanklarda 25 bin litre kaçak akaryakıt buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.


Etiketler: #Adana #kaçak #Kaçak akaryakıt

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