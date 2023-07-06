25 gündür aranıyordu: 16 yaşındaki Halime Tekirdağ'da bulundu!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:39

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:39

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi’nde geçen hafta 20 metre ilerideki evine gitmek için babasının yanından ayrılan ve 25 gündür haber alınamayan Halime Altay, Tekirdağ’da bulundu.

"YETKİLİLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mutlu haberi duyan baba Soner Altay "Şükürler olsun 25 günün ardından kızımıza kavuştuk. Şu anda yanımızda değil ama en kısa sürede kavuşacağız. Bütün çalışmalarından dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu acıyı bize yaşatanların cezalarını adli makamlar verecektir. En büyük cezayı almalarını istiyorum. İnşallah en büyük cezayı alırlar ve başka insanların canlarını yakmazlar. Halime’ye de işlemlerinden sonra kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Bursa'da kaybolduktan 25 gün sonra Tekirdağ’da bulunan Halime Altay, şu anda devlet koruması altında tutulurken adli makamların uygun görmesinin ardından ailesine kavuşacak.