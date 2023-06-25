25 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
9 günlük bayram tatiline çıkan yurttaşlar havaların nasıl olacağını merak ederek internetten hava durumunu aratıyor. Meteoroloji de, 25 Haziran 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İşte yurt genelinde il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirilmere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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