22 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:36

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve K.Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli; Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Eskişehir çevrelerinin bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu ile Bolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Giresun ve Ordu ile Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu çevrelerinde yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan yerlerin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

AĞRI 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı