25 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:35

İZMİR ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:02.215-2024-06-25 15:00:10.772 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; Asansör Sk., Manavoğlu Sk., Arıkbaşı Sk., Arıkbaşı, , Asansör, Lise, Koca Terzi Sk., Koca Terzi, Koca Ahmetler, Kaymakam Bey Sk., Kadıoğlu Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Halil Furan Çk., Durmuşça, Cami Kebir Sk., Bahçivan Sk., Zeytincik, Uncular Sk., Turgutlu Cd., Salim Ağa Sk., Sakızlı Hoca Sk., Piknik Sk., Nebioğlu, Mehmet Tokmak, GÖLET, Şah İsmail Sk., Özdirik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Zeytincik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:02.215-2024-06-25 15:00:10.772 saatleri arasında Sarılar; Turgutlu Cd., Beyler Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:02.215-2024-06-25 15:00:10.772 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; Yaka Mevki Bent Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:06.67-2024-06-25 14:00:17.694 saatleri arasında Atatürk; 1600. Sk., 1596. Sk., 1593. Sk., 1591. Sk., 1563. Sk., , 1579. Sk., 1567 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:12.483-2024-06-25 13:00:23.898 saatleri arasında Çırpı Cami; Hasan Örs Sk., Çam Hasan Sk., FEVZİ ÇAKMAK, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:12.483-2024-06-25 13:00:23.898 saatleri arasında Necati Uza; Zambak Sk., KOCA MEZARLIK, KARANFİL, GÜZÇİÇEK MEVKİ, Fulya Sk., 2. Güzçiçek Sk., 1052. Sk., 1. Güzçiçek Sk., İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:12.483-2024-06-25 13:00:23.898 saatleri arasında Mektep; Köy İçi Yol, KARANFİL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:12.483-2024-06-25 13:00:23.898 saatleri arasında İbrahimçavuş; Özece Sk., Çam Hasan Sk., Zeytinlik Sk., Necati Uza Cd., Mahmut İsmail Sk., Kasapoğlu Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hacı Hasan Sk., GÜZÇİÇEK MEVKİ, FEVZİ ÇAKMAK, Cambazoğlu Sk., Bayburt Sk., İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 13:00:06.773-2024-06-25 17:00:16.715 saatleri arasında Hasköy; Adnan Menderes Sk., Hasköy Cami Sk., Inönü Sk., Mezarlık Yolu Sk., Sazlık Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Şehit İbrahim Erince Cd., , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, 6. Çk. Sk., 11. Çk. Sk., 12. Çk. Sk., 13. Çk. Sk., 14. Çk. Sk., 15. Çk. Sk., 10. Çk., 7. Çk. Sk., 8. Çk. Sk., 9. Çk. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 13:00:06.773-2024-06-25 17:00:16.715 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 13:00:06.773-2024-06-25 17:00:16.715 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:22.261-2024-06-25 17:00:29.459 saatleri arasında Gedik; , KATRANDERE, İsimsiz54, KATRANDERE, İsimsiz92 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:53.616-2024-06-25 15:00:03.716 saatleri arasında Gazi; , 25. Sk., 25/1. Sk., Mehmet Emin Gürkan Cd., Önder elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 09:00:56.655-2024-06-25 13:00:06.617 saatleri arasında Çınar; 5001. Sk., , , 5028. Sk., 5028. Sk., 5021. Sk., 5021. Sk., 5020. Sk., 5020. Sk., 5019. Sk., 5019. Sk., 5018. Sk., 5018. Sk., 5017. Sk., 5017. Sk., 5016. Sk., 5016. Sk., 5014. Sk., 5014. Sk., 5013. Sk., 5013. Sk., 5007/1. Sk., 5007/1. Sk., 5003. Sk., 5003. Sk., 5001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 09:00:56.655-2024-06-25 13:00:06.617 saatleri arasında Kazımdirik; 5003. Sk., 5003. Sk., 302. Sk., 302. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 12:00:31.057-2024-06-25 14:00:01.693 saatleri arasında Gürpınar; 7232/9. Sk., 7237. Sk., 7236. Sk., 7232/8. Sk., 7232/7. Sk., 7232/6. Sk., 7221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 12:00:43.796-2024-06-25 14:00:51.233 saatleri arasında Gürpınar; 7004/9, İsimsiz17, 7236. Sk., 7232/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 13:00:38.527-2024-06-25 16:00:48.844 saatleri arasında Adalet; İsimsiz94, İsimsiz98, 1596. Sk., 1598. Sk., Anadolu Cd., İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 13:00:38.527-2024-06-25 16:00:48.844 saatleri arasında Çınarlı; Anadolu Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.