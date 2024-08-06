25 kaçak göçmen kurtarıldı, 22 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 kaçak göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.00'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 25 kaçak göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 23.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında, sahil güvenlik gemisi tarafından içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot durduruldu ve 3'ü çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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